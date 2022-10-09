Взрыв на Крымском мосту усложнит логистику РФ – британская разведка

Пожар на Крымском мосту, который произошел в результате взрыва, существенно ухудшит поставки российских войск на южном фронте.

Взрыв на Крымском мосту усложнит логистику российских оккупантов на юге и, вероятно, "сильно коснется" президента Владимира Путина.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

Разведчики заявляют, что две из четырех проезжей части Крымского моста обрушились в нескольких местах длиной в 250 метров.

Возобновится движение некоторых транспортных средств двумя другими проезжей частью, но пропускная способность будет серьезно снижена.

Отмечается, что степень повреждения железнодорожного полотна не известна, но любое серьезное нарушение его пропускной способности, скорее всего, серьезно повлияет на и так "напряженную способность" России поддерживать свои силы на юге Украины. Железнодорожный переезд Крымского моста во время полномасштабного вторжения России сыграл ключевую роль в опрокидывании тяжелой техники на южный фронт.

Напомним, 8 октября стало известно о взрыве на Крымском мосту, который вызвал масштабный пожар. Российские власти заявили, что вспыхнули семь цистерн с топливом из железнодорожного состава, кроме того, обрушилась часть дорожного полотна.

После взрыва на Крымском мосту оккупанты решили не продавать жителям товаров первой необходимости больше трех килограммов в одни руки, чтобы "избежать искусственного ажиотажа".

Однако в оккупационной администрации Крыма уверяют, что запасов товаров первой необходимости на полуострове хватит сроком до 55 суток, а причин для повышенного спроса вроде бы нет.

Горит Крымский мост: первые фото и видео в "Сниданке.Выходной"

Читайте также: