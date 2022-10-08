Взрыв на Крымском мосту: в МИД Эстонии поздравили "украинские спецслужбы"

По мнению министра иностранных дел Эстонии, Украина причастна к ЧП в Крыму.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил "украинские спецслужбы", предположив, что Украина может быть причастна к утреннему взрыву на Крымском мосту.

Об этом Урмас Рейнсал сказал в комментарии изданию Delfi.

"Эстония, безусловно, приветствует это (взрыв на Керченском мосту – ред.) и приветствует украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", – заявил он.

Министр иностранных дел отметил, что Крымский мост является чрезвычайно важным логистическим звеном для России.

По мнению Рейнсала, подрыв моста был запланирован к 70-летию Путина.

"Я считаю, что эта цель стоит очень давно", – добавил он.

Взрыв на Крымском мосту

Рано утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар, возникший в результате взрыва. В результате пожара разрушены железнодорожное и автомобильное полотно. Движение по мосту перекрыто.

Оккупационные "власти" Крыма заявили, что движение по Керченскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы.

Президент РФ Владимир Путин создать правительственную комиссию в связи с чрезвычайным событием.

Военный эксперт Александр Мусиенко подчеркнул, что мощный взрыв на Крымском мосту – это только начало. Российским захватчикам нужно как можно быстрее убегать из Крыма, поскольку ВСУ продолжат уничтожать военные объекты на временно оккупированном полуострове.

"После того, как украинские военные в лицах генералов Залужного, Забродского признали способность наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму, я считаю, что оккупантам давно стоило бы задуматься и воспользоваться тем, чтобы покинуть Крым. Украина доказывает, что имеет целенаправленный план по освобождению своих территорий и будет и дальше его соблюдать. Это касается и подрыва обеспечения российских войск", — отметил он.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрыв на Крымском мосту, подчеркнул, что "все незаконное должно быть разрушено".

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украдено – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", — говорится в сообщении.

Министерство обороны Украины, комментируя взрыв и значительное повреждение Крымского моста, напомнило об уничтожении уже двух символов оккупационных властей во временно оккупированном Крыму.

"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – уничтожены. Что на очереди, россияне?", — говорится в сообщении.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов разместил в Твиттере видео, на котором горит Крымский мост и звучит песня "С днем рождения, мистер президент!" в исполнении Мэрилин Монро.

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