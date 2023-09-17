Взрыв на нефтебазе в РФ и выстрелы в Севастополе: главные новости ночи 17 сентября 2023 года

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Главные новости ночи 17 сентября 2023:
- В Севастополе на улицах города раздались выстрелы — СМИ Читать далее –>
- В Орловской области РФ раздался взрыв и начался пожар на нефтебазе (видео) Читать дальше –>
- Данилов рассказал, что ускорит окончание российской агрессии против Украины Читать далее –>
- Россия в пять раз сократила свой военный контингент в Арктике после вторжения в Украину Читать далее –>
- В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы Читать далее –>
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