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Взрыв на нефтебазе в РФ и выстрелы в Севастополе: главные новости ночи 17 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2572
Время на прочтение
1 мин
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Взрыв на нефтебазе в РФ и выстрелы в Севастополе: главные новости ночи 17 сентября 2023 года

Взрыв / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 17 сентября 2023:

  • В Севастополе на улицах города раздались выстрелы — СМИ Читать далее –>
  • В Орловской области РФ раздался взрыв и начался пожар на нефтебазе (видео) Читать дальше –>
  • Данилов рассказал, что ускорит окончание российской агрессии против Украины Читать далее –>
  • Россия в пять раз сократила свой военный контингент в Арктике после вторжения в Украину Читать далее –>
  • В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2572
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