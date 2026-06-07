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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Взрыв на "Новой почте": показали кадры с моментом детонации (видео)

В результате взрыва на «Новой почте» погиб человек.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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"Новая почта"

"Новая почта" / © УНИАН

В Сети показали кадры с моментом взрыва посылки в сортировочном центре Новой почты в Киеве. В результате инцидента один человек погиб, еще двое — ранены.

Кадры публикует телеграмм-канал «КИЇВ Info».

На видео виден момент взрыва посылки. Вспыхнул пожар.

Автор видео не сдержал эмоций, просматривая жуткие кадры.

Как сообщалось, в Киеве произошел взрыв в депо «Новой почты». Есть погибший и раненые. Инцидент произошел утром 5 июня на территории сортировочного центра. После взрыва вспыхнул пожар, быстро ликвидированный. В результате происшествия погиб 58-летний работник компании, еще двое сотрудников получили травмы и находятся под наблюдением врачей. Работу депо временно остановили, на месте продолжаются следственные действия. В компании заявили, что сотрудничают с правоохранителями и оказывают помощь семьям пострадавших.

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Дата публикации
Количество просмотров
310
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