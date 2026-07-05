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Взрыв на Одесчине: мужчина бросил гранату в полицейских
Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва, в результате которого пострадали двое правоохранителей.
Сегодня, 5 июля, в Подольском районе Одесской области во время проверки документов у 52-летнего мужчины пострадали двое правоохранителей.
Об этом сообщили в полиции.
«Экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение Правил дорожного движения. В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе СЗЧ. Затем мужчина достал гранату и начал угрожать ее применением. Через мгновение раздался взрыв», — говорится в сообщении ведомства.
В результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Напомним, в городе Каменское на Днепропетровщине мужчина бросил гранату в полицейских и военного РТЦК. В результате взрыва все трое получили ранения, они госпитализированы.