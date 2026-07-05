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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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393
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Взрыв на Одесчине: мужчина бросил гранату в полицейских

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа / © Национальная полиция Украины

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 5 июля, в Подольском районе Одесской области во время проверки документов у 52-летнего мужчины пострадали двое правоохранителей.

Об этом сообщили в полиции.

«Экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение Правил дорожного движения. В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе СЗЧ. Затем мужчина достал гранату и начал угрожать ее применением. Через мгновение раздался взрыв», — говорится в сообщении ведомства.

В результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Напомним, в городе Каменское на Днепропетровщине мужчина бросил гранату в полицейских и военного РТЦК. В результате взрыва все трое получили ранения, они госпитализированы.

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Дата публикации
Количество просмотров
393
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