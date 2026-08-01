Взрыв на полигоне в Хмельницком: пятерых пропавших военных до сих пор ищут, новые детали от власти

Ликвидация последствий чрезвычайного происшествия в Хмельницком / © Хмельницкий городской совет

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В Хмельницком с вечера предыдущего дня идет масштабная ликвидация последствий чрезвычайного происшествия.

О текущей ситуации, ходе восстановительных работ и поисковой операции сообщил городской голова Александр Симчишин в Telegram.

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В настоящее время в городские власти поступило уже 235 обращений о повреждении имущества, и эти данные продолжают дополняться. Комиссии уже успели обследовать более 100 домов. Кроме частных домов, разрушения получили около 30 многоквартирных домов — в частности, выбиты 27 окон в местах общего пользования и повреждены 18 квартир.

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Помощь жильцам и выдача материалов

Первоочередная задача городских служб — ремонт крыш и временное закрытие оконных проемов для защиты жилья от непогоды. Потерпевшим уже выдано более 150 листов шифера, 600 метров пленки, 500 м/п деревянного рельса и 183 вырезанные стекла.

Где получить стройматериалы и подать заявление:

Штаб пособия и пункт выдачи строительных материалов работает по адресу: ул. Симона Петлюры, 52.

Что можно получить: полиэтиленовую пленку, изрезанное по размерам стекло, шифер, кровельный металлопрофиль, OSB-плиты и пиломатериалы.

График работы: В воскресенье штаб будет работать до 15:00.

Здесь также можно предоставить официальную информацию о поврежденном имуществе для дальнейшего получения денежной помощи на ремонт.

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Разминирование территории и поисковая операция

Параллельно подразделения ГСЧС продолжают обследование территории, прилегающей к полигону. Все обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы изымаются для дальнейшего обезвреживания. Для минимизации рисков саперы активно завлекают современные роботизированные комплексы.

К сожалению, информации о судьбе пятерых военнослужащих пока нет. Поисково-спасательная операция и следственные действия продолжаются непрерывно.

Напомним, днем 31 июля на территории полигона одной из воинских частей за пределами Хмельницкого произошло чрезвычайное происшествие. Произошла серия взрывов и началась детонация.

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