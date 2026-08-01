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- Украина
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Взрыв на полигоне в Хмельницком: пятерых пропавших военных до сих пор ищут, новые детали от власти
В Хмельницком идет активная ликвидация последствий чрезвычайного происшествия: коммунальщики восстанавливают поврежденные дома, пиротехники обезвреживают взрывоопасные предметы, а правоохранители ищут пятерых пропавших военнослужащих.
В Хмельницком с вечера предыдущего дня идет масштабная ликвидация последствий чрезвычайного происшествия.
О текущей ситуации, ходе восстановительных работ и поисковой операции сообщил городской голова Александр Симчишин в Telegram.
В настоящее время в городские власти поступило уже 235 обращений о повреждении имущества, и эти данные продолжают дополняться. Комиссии уже успели обследовать более 100 домов. Кроме частных домов, разрушения получили около 30 многоквартирных домов — в частности, выбиты 27 окон в местах общего пользования и повреждены 18 квартир.
Помощь жильцам и выдача материалов
Первоочередная задача городских служб — ремонт крыш и временное закрытие оконных проемов для защиты жилья от непогоды. Потерпевшим уже выдано более 150 листов шифера, 600 метров пленки, 500 м/п деревянного рельса и 183 вырезанные стекла.
Где получить стройматериалы и подать заявление:
Штаб пособия и пункт выдачи строительных материалов работает по адресу: ул. Симона Петлюры, 52.
Что можно получить: полиэтиленовую пленку, изрезанное по размерам стекло, шифер, кровельный металлопрофиль, OSB-плиты и пиломатериалы.
График работы: В воскресенье штаб будет работать до 15:00.
Здесь также можно предоставить официальную информацию о поврежденном имуществе для дальнейшего получения денежной помощи на ремонт.
Разминирование территории и поисковая операция
Параллельно подразделения ГСЧС продолжают обследование территории, прилегающей к полигону. Все обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы изымаются для дальнейшего обезвреживания. Для минимизации рисков саперы активно завлекают современные роботизированные комплексы.
К сожалению, информации о судьбе пятерых военнослужащих пока нет. Поисково-спасательная операция и следственные действия продолжаются непрерывно.
Напомним, днем 31 июля на территории полигона одной из воинских частей за пределами Хмельницкого произошло чрезвычайное происшествие. Произошла серия взрывов и началась детонация.