Взрыв на судне возле Одессы: появились новые подробности о причинах инцидента

Сухогруз NS PRIDE / © vesselfinder.com

Взрыв на гражданском судне в районе порта Черноморск возле Одессы мог быть следствием детонации неразорвавшейся части сбитого ночью вражеского «Шахеда».

Об этом сообщает местное издание «Думская» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, инцидент произошел на сухогрузе NS PRIDE под флагом Белиза. Судно находилось без груза. Его длина 95 метров, ширина 16, грузоподъемность — 3376 тонн.

В результате взрыва экипаж не пострадал, балкер остался на плаву. Очевидно, моряки сами затянули пробоину.

Ранее спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил, что неподалеку от Одессы гражданское судно сдетонировало на неизвестном взрывном устройстве.

«К сожалению, в результате действий российских оккупантов в море остается большое количество взрывоопасных предметов. Мы делаем все необходимое для того, чтобы обезопасить гражданские суда от подобных опасностей», — отметил он.

Плетенчук отметил, что если бы не работали противоминные силы, таких случаев было бы гораздо больше.

Напомним, в ночь на 31 августа российские войска осуществили массированную атаку ударными дронами по Одесскому району. Основной удар пришелся на город Черноморск и его окрестности.