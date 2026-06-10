Взрыв на Сумщине: двое подростков пострадали из-за брошенных в костер неизвестных предметов

На Сумщине дети травмировались из-за взрыва неизвестных предметов / Иллюстративное изображение

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В среду, 10 июня, в одном из населенных пунктов Конотопской общины произошло чрезвычайное событие, во время которого серьезно травмировались двое несовершеннолетних парней. Дети в возрасте 11 и 15 лет обнаружили на улице подозрительные предметы и решили бросить их в костер, что спровоцировало мощную детонацию.

О деталях этого несчастного случая официально уведомил начальник Сумской ОВА Олег Григоров в своем Telegram-канале.

Состояние пострадавших детей

В результате опасной детской игры и мощного взрыва оба парня получили телесные повреждения разной степени тяжести. Медики оперативно прибыли на место инцидента и оказали им необходимую помощь.

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Пока жизни подростков ничего не угрожает. Младший 11-летний потерпевший уже вернулся домой под наблюдение своих родителей.

В то же время 15-летний парень пока остается в медицинском учреждении. За состоянием его здоровья продолжают внимательно следить квалифицированные врачи.

Минная опасность в регионе

Сумщина до сих пор остается одним из наиболее загрязненных взрывоопасными предметами регионов нашего государства. Ситуация осложняется тем, что российские оккупанты продолжают регулярно сбрасывать взрывчатку с боевых дронов.

Большую угрозу для гражданского населения также представляют неразорвавшиеся боеприпасы и острые обломки вражеских беспилотников. Поэтому спасатели постоянно проводят специальные информационные мероприятия для местных семей.

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«Будьте внимательны и обязательно объясняйте детям правила безопасности. В таких случаях обычная любознательность может иметь очень тяжелые последствия», - подчеркнул Олег Григоров.

Напомним, в прошлом месяце в Сумской области мужчина взорвал гранату посреди улицы во время переговоров с полицией. Пострадали трое правоохранителей, гражданский и сам взрывник.

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