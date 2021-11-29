Взрыв на ТЭС в Ивано-Франковской области: что известно о состоянии пострадавших

Взрыв на ТЭС в Ивано-Франковской области: что известно о состоянии пострадавших

В больницу доставили 4 работников ТЭС.

В Ивано-Франковской ОГА рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва на Бурштынской ТЭС. Четверо человек находятся в больнице.

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Об этом сообщают на сайте ОГА.

Вчера, 28 ноября около 21:30 стало известно, что на Бурштынской ТЭС произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько работников теплоэлектростанции. Их доставили в больницу медики скорой.

Установлено, что на энергоблоке № 7 котельно-турбинного цеха ОП "Бурштынская ТЭС" АО "ДТЭК Западэнерго" из-за разрыва экранной трубы на котле произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла.

В результате происшествия пострадали 4 человека, из них 2 работника ОП "Бурштынская ТЭС" 22 и 32 лет получили термические ожоги и в тяжелом состоянии были доставлены в ОКЛ города Ивано-Франковск и 2 работника подрядной организации "Галремэнерго" 53 и 47 лет получили ожоги лица и рук, и в состоянии средней тяжести были госпитализированы в Бурштынскую горбольницу.

Сейчас станция работает в штатном режиме, на безопасность энергосистемы это событие не повлияло.

Напомним, что жизнь 22-летнего мужчины, пострадавшего в результате взрыва на Бурштынский ТЭС, говорят медики, висит на волоске. У него обожжено более 60 процентов тела, а хуже всего — повреждены дыхательные пути. Состояние 32-летнего пациента — тоже тяжелое, у него обожжена половина тела, его уже прооперировали, но готовятся провести еще одну операцию.

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