Взрыв на трубопроводе в "ЛНР": 11 тысяч людей остались без газа

11 тысяч абонентов остались без газа: произошел взрыв на магистральном трубопроводе во временно оккупированном Лутугино

Взрыв случился на магистральном трубопроводе в «ЛНР».

Так называемый «Луганскгаз» сообщил, что спустя несколько часов после случившегося авария была ликвидирована. Подачу газа людям планируют возобновить после окончания ремонтных работ.

Причины взрыва на трубопроводе «власти» не озвучивают.

Заметим, что Лутугино - город в Луганской области Украины, административный центр Лутугинского района. С 2014 года населенный пункт контролируется так называемой «ЛНР».

Взрывы 7-8 января

В ночь на 8 января в Херсоне раздались взрывы.

По информации соцсетей враг обстрелял Херсон зажигательными снарядами. Фото и видео демонстрируют в соцсетях.

Также серия громких взрывов прозвучала во временном оккупированном Мелитополе. Больше подробностей пока не известно.

Читайте также:

Смерть коллаборантов: глава генпрокуратуры так называемой "ЛНР" и его заместитель сгорели "на работе"