Взрыв над окрестностями Кривого Рога: российская ракета не долетела до цели

В воскресенье, 14 января, во время объявленной в Криворожском районе воздушной тревоги местные жители были встревожены громким взрывом.

Как сообщили в совете обороны Днепропетровской области, взрыв явился следствием работы украинских защитников неба.

“Наши ПВК “Восход” превратили очередную ракету в консервную банку. Да да, взрыв который вы слышали – это успешная работа наших защитников неба. Еще раз благодарим вас за прекрасную работу”, - говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

“В Криворожском районе работала ПВО. Наши защитники сбили вражескую ракету", – написал он.

По неофициальным данным, средства ПВО сбили ракету Х-59. Это высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия.

Напомним, в результате ракетного удара оккупационных войск РФ по Кривому Рогу утром 8 января был поврежден путь скоростного трамвая, а также торговый центр, один человек погиб, еще трое — ранены.

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