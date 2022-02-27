Взрыв нефтебазы возле Василькова: все показатели воздуха на правом берегу Киева в норме

Взрыв нефтебазы возле Василькова: все показатели воздуха на правом берегу Киева в норме

Об этом заверила КГГА.

В ночь на 27 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины. В результате попадания вспыхнул большой пожар.

Как сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА), состояние воздуха на правом берегу Киева не вызывает опасений. Все характеристики находятся в норме.

По состоянию на 7:35 в Соломенском районе зафиксированы следующие показатели качества воздуха:

◾️Азота диоксид — 0.04 мг/м3, позже — 0 мг/м3. Норма – 0,2 мг/м3.

◾️Углерода оксид — 0.5-1.2 мг/м3 в настоящее время снижается. Норма – 5,0 мг/м3.

◾️Ангидрид серный — 0 мг/м3. Норма – 0,5 мг/м3.

Доверяйте только официальным источникам информации, призвавшим в КГГА.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

потери личного состава – более 3000 человек,

танки – около 100,

боевые бронированные машины – около 540,

пушки – 15,

ЗРК "Бук" – 1,

самолеты – 16,

вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: