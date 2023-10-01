Взрыв нефтепровода на Прикарпатье: дети находятся в тяжелом состоянии с сильными ожогами

На Прикарпатье произошел прорыв нефтепровода в результате чего возник масштабный пожар.

В результате взрыва на нефтепроводе, который произошел в субботу, 30 сентября возле села Стрымба в Ивано-Франковской области, двое мальчиков 8 и 11 лет получили сильные ожоги и находятся в крайне тяжелом состоянии в Ивано-Франковской областной детской больнице.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил главный врач медицинского учреждения Тарас Мельник.

"Они – в тяжелом ожоговом шоке. Сейчас выводим детей из него. Дети находятся на искусственной вентиляции легких. 30 сентября и 1 октября медики прооперировали пациентов. 85% глубокого ожога у младшего ребенка, у другого – 80%. К тому же тяжелый ожог дыхательных путей. Одних инфузионных растворов в сутки идет 8 литров. Дети всем обеспечены на 100%", — рассказал врач.

Напомним, в результате пожара на нефтепроводе вблизи села Стрымба госпитализировали пятерых пострадавших, из них – двое детей.

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