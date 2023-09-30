Взрыв нефтепровода на Прикарпатье: количество пострадавших возросло (новое видео)

Госпитализировали пятерых пострадавших, из них – двое детей.

В результате порыва нефтепровода, который произошел в субботу, 30 сентября, вблизи села Стрымба Надворнянского района Ивано-Франковской области, возросло количество пострадавших.

Об этом сообщил председатель Надворнянской территориальной громады Зиновий Андриевич, опубликовав видео с места ЧП.

По его словам, 5 человек госпитализированы в Надворнянскую центральную районную больницу с ожогами. Среди пострадавших двое детей.

"Все делаем для того, чтобы оперативно позаботиться о здоровье пострадавших", — заверил мэр Надворной, отметив, что при необходимости людей переведут для лечения в медицинские учреждения в Ивано-Франковске.

Зиновий Андриевич сообщил, что на месте ЧП работают все чрезвычайные службы.

"Что явилось причиной взрыва и пожара, будут устанавливать соответствующие правоохранительные службы", — отметил он.

По словам чиновника, русло реки Стрымба покрыто следами вытекшей из нефтепровода нефти, но непонятно, почему именно вспыхнул пожар. "Нефть просто так не загорается", — подчеркнул он.

Зиновий Андриевич также подтвердил информацию, что этот нефтепровод несколько раз ремонтировали.

Глава территориальной громады также пообещал, что пострадавшие от огня хозяйственные сооружения будут восстанавливать при участии местных властей.

От взрыва нефтепровода на Прикарпатье пострадали 5 человек

Напомним, ранее в ГСЧС Украины сообщили о порыве нефтепровода возле села Стрымба, в результате чего возник масштабный пожар.

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