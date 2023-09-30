Взрыв нефтепровода в Ивано-Франковской области: над селом поднялись клубы дыма (видео)

По предварительной информации на месте аварии пострадали 3 человека.

В субботу, 30 сентября, в селе Стримба Надвирнянского района Ивано-Франковской области произошел порыв нефтепровода.

Как сообщили в ГСЧС, около 17:00 в результате разлива нефтепродуктов вспыхнул пожар, огонь распространился на частный дом.

Взрыв нефтепровода в Ивано-Франковской области

По предварительной информации на месте аварии пострадали 3 человека.

"Сейчас задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают спасатели", — говорится в сообщении ГСЧС.

Также читайте В Польше поврежден нефтепровод "Дружба": какие последствия

По словам местных жителей, пожар вспыхнул на одном из локальных нефтепроводов, идущих с мест добычи нефти в этом районе к нефтеперерабатывающему предприятию "Нефтехимик Прикарпатья" в городе Надворной. За несколько часов до порыва и возгорания на трубопроводе якобы проводились какие-то ремонтные работы.

Пожар после разрыва нефтепровода в селе Стримба в Ивано-Франковской области 30 сентября / Фото: скриншот с видео

Напомним, вечером 25 сентября в Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в оздоровительном лагере, где находились дети из Киева. В момент происшествия там находилось более 140 детей.

Читайте также: