Взрыв нефтепровода в Ивано-Франковской области: над селом поднялись клубы дыма (видео)

По предварительной информации на месте аварии пострадали 3 человека.
В субботу, 30 сентября, в селе Стримба Надвирнянского района Ивано-Франковской области произошел порыв нефтепровода.
Как сообщили в ГСЧС, около 17:00 в результате разлива нефтепродуктов вспыхнул пожар, огонь распространился на частный дом.
По предварительной информации на месте аварии пострадали 3 человека.
"Сейчас задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают спасатели", — говорится в сообщении ГСЧС.
По словам местных жителей, пожар вспыхнул на одном из локальных нефтепроводов, идущих с мест добычи нефти в этом районе к нефтеперерабатывающему предприятию "Нефтехимик Прикарпатья" в городе Надворной. За несколько часов до порыва и возгорания на трубопроводе якобы проводились какие-то ремонтные работы.
Напомним, вечером 25 сентября в Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в оздоровительном лагере, где находились дети из Киева. В момент происшествия там находилось более 140 детей.
Читайте также: