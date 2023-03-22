"Взрыв очень сильный был задрожали стены": очевидцы рассказали о прилете ракеты в Запорожье

Прилетело между двумя девятиэтажками. Российские ракеты ударили около полудня.

Враг в очередной раз нанес массированный ракетный удар по Запорожью 22 марта. Там пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, из них трое детей. Один человек погиб

В настоящее время спасательная операция в Запорожье завершена.

О ситуации в эпицентре разрушений говорится в сюжете ТСН.

"Разрушены чатсково две девятиэтажки, площадью 250 метров кв. Удалось спасти шесть человек и домашних животных. К сожалению, пострадали 34 человека. Среди них трое детей, состояние которых удовлетворительное", — сообщила пресс-секретарь ГСЧС Запорожье Юлия Барышева.

Один человек скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью.

"Взрыв очень сильный был задрожал стены... Я все еще боюсь домой идти", — делится жительница Запорожья.

"Все согрело, сгорело все... Свечу за упокой поставлю господину Путину", — делится пострадавшая.

Напомним, 22 марта Россия нанесла ракетный удар по жилым домам в Запорожье. Спасатели ликвидировали пожар в двух многоэтажках.

"В результате попадания ракеты между двумя девятиэтажными домами частично разрушались внешние стены подъездов, квартир и балконов. В двух домах возник пожар", — говорится в сообщении ГСЧС.

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