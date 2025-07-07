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Взрыв под Житомиром, "разнесший" пол-села: полиция назвала причину и указала на виновников
По информации полиции, взрывы 2 июля под Житомиром произошли из-за изготовления незаконной смеси взрывчатых веществ.
Взрывы под Житомиром могли произойти из-за незаконного изготовления смеси взрывчатых веществ.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
По словам правоохранителей, летом 2024 года 60-летний житель Сумщины вместе с четырьмя сообщниками наладил незаконное изготовление смесевого взрывчатого вещества и взрывных устройств.
Для этого предприниматель купил и обустроил под такое производство помещений бывшего коровника и склада в селе Березина Житомирской области. Его бизнес-партнер, 31-летний киевлянин, обеспечил подключение помещений к необходимым коммуникациям и их эксплуатацию, наладил поставки необходимых химических компонентов, функционирование производства и хранение взрывчатых веществ.
Их подельник, 50-летний житель Сумщины, имеющий образование химика, разработал рецептуру изготовления взрывчатого вещества. Он же контролировал производственный процесс и руководил работниками: 37-летним жителем Сумской области и 41-летним жителем Киевщины. Оба работника постоянно проживали на территории предприятия и производили взрывчатку, принимали доставленные химические компоненты, выполняли другие работы.
Почему произошел взрыв
Правоохранители утверждают, что готовая продукция хранилась в неприспособленных для этого помещениях, в нарушение законодательства Украины, без разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости к селу.
Именно из-за нарушения правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ произошло возгорание помещений, что привело к детонации и последующим взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте.
Детали о погибших
В результате взрывов погибли двое местных жителей в возрасте 16 и 26 лет. Детальнее о них не уточняется.
Еще 83 человека получили травмы разной степени тяжести. Из-за повреждений зданий, транспортных средств и загрязнения атмосферного воздуха сумма ущерба составляет более 46 миллионов гривен.
Что угрожает «дельцам»
Всем пяти вышеупомянутым мужчинам сообщили о подозрениях в совершении преступлений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 УК Украины):
незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 2 ст. 263-1 УК Украины);
незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины);
нарушении правил хранения взрывчатых веществ, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 267 УК Украины).
Продолжается дальнейшее досудебное расследование, в том числе установление других, причастных к незаконному производству лиц. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что 2 июля вечером возле Житомира прогремели два мощных взрыва. Очевидцы рассказали, что чудом остались живы.
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25 домов уничтожено! Последствия взрывов под Житомиром! Руины, пожары, погибшие