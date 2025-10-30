Взрыв посылки в Киеве: в "Укрпочте" и Таможенной службе сообщили подробности инцидента (фото)

Место взрыва посылки / © Государственная таможенная служба Украины

Взрыв посылки в одном из сортировочных центров «Укрпочты» в Киеве произошел во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей.

Об этом сообщил глава «Укрпочты» Игорь Смилянский.

По его словам, благодаря принятым мерам удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым.

«Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил руководитель «Укрпочты».

В Государственной таможенной службе уточнили, что взрыв произошел на таможенном посту «Укрпочта» Киевской таможни во время контроля международных почтовых отправлений, которые оформлялись на экспорт из Украины.

В сообщении добавили, что взорвался неизвестный предмет, который был вложением в посылку.

© Государственная таможенная служба Украины

В результате инцидента пострадали двое работников Киевской таможни и трое работников АО «Укрпочта».

«Благодаря информационной системе Государственной таможенной службы удалось оперативно определить личность отправителя и выявить еще одно почтовое отправление с подозрительным вложением. Все отправления от данного отправителя обнаружены, а их таможенное оформление приостановлено», — сообщили в Таможенной службе.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Киеве в одном из почтовых отделений «Укрпочты» произошел взрыв во время осмотра посылки.