Взрыв прогремел у дома и.о. мэра Костополя: начато расследование (фото)

На месте инцидента, кроме повреждений, правоохранители обнаружили под колесом авто предмет, похожий на гранату.

Исполняющий обязанности главы Костопольской территориальной громады на Ровенщине сообщил, что в ночь на 27 марта рядом с его жилым домом раздался взрыв. Прокуратура начала расследование по данному факту.

Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура.

В заявлении указано, что Здолбуновская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по фактам умышленного уничтожения или повреждения имущества, принадлежащего должностному лицу, а также незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Как уточнили в прокуратуре, в ночь на 27 марта и. о. главы Костопольской тергромады сообщил в полицию о том, что рядом с его жилым домом был слышен звук, похожий на взрыв.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили там поврежденный служебный автомобиль Skoda Fabia, припаркованный у двора чиновника. Также был поврежден забор хозяйства и жилой дом. А еще правоохранители обнаружили под колесом машины предмет, похожий на гранату.

Сейчас ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершения уголовных правонарушений и причастные к ним лица. Назначен ряд необходимых экспертиз.

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Место взрыва у дома и. о. главы Костопольской территориальной громады / Фото: Ровенская областная прокуратура

Место взрыва у дома и. о. главы Костопольской территориальной громады / Фото: Ровенская областная прокуратура

К слову, ранее правоохранители в Черкасской области задержали "смотрящего" за Уманью и киллера, которые планировали убить судью.

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