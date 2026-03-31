Взрыв прогремел в доме на Сумщине: есть жертва (фото)

Авто полиции возле дома в Шостке, в котором прогремел взрыв / © Полиция Сумской области

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Шостке Сумской области 31 марта произошел смертельный взрыв в многоквартирном доме, который унес жизнь пожилого мужчины. На месте трагедии работают экстренные службы и полиция.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

Около 07:00 в полицию поступила информация о взрыве в многоквартирном жилом доме Шостки. На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативная группа и экстренные службы. Правоохранители уже осуществили первичный осмотр, опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства инцидента.

Реклама

По предварительным данным, взрыв прогремел в одной из квартир. Сдетонировал пока неустановленный предмет — его происхождение и тип сейчас устанавливают специалисты. В результате происшествия погиб 70-летний мужчина, который находился в доме.

Работа на месте продолжается: полиция устанавливает все детали происшествия и определяет его правовую квалификацию.

Фото с места взрыва в квартире в Шостке / © Полиция Сумской области

К слову, ранее в Черкассах 31-летний мужчина совершил самоубийство, взорвав гранату возле подъезда жилого дома. Инцидент произошел вечером после домашнего конфликта. Полиция открыла уголовное производство по статьям об умышленном убийстве с пометкой «самоубийство» и незаконном обращении с оружием.