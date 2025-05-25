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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Взрыв прогремел в парке в Черниговской области: что известно

44-летний местный житель в нетрезвом состоянии бросил боеприпас в сторону деревьев.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Взрыв

Взрыв / © Pixabay

В субботу, 25 мая, в одном из парков Нежина, что на Черниговщине, произошел взрыв неизвестного предмета, предварительно — гранаты. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает полиция Черниговской области в Facebook.

По имеющейся информации, около 44-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отдыхал в парке и бросил взрывоопасный предмет в сторону деревьев. После этого раздался взрыв.

На место происшествия сразу прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа Нежинского райуправления полиции, а также другие оперативно-спасательные службы.

Мужчина, который, вероятно, совершил взрыв, задержан на месте происшествия. По предварительной информации, речь идет о хулиганстве с применением взрывоопасного предмета.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области неизвестный взорвал гранату посреди двора

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