Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
156
2 мин

Взрыв раздался в многоэтажке в Севастополе: есть погибшие и пострадавшие, повреждены десятки квартир

Во временно оккупированном Севастополе произошел мощный взрыв в жилом доме — погибли по меньшей мере два человека, еще четверо получили ранения, продолжается разбор завалов.

Елена Кузьмич
Взрыв в Севастополе

Взрыв в Севастополе / © Крымский ветер

В Севастополе на улице Корчагина произошел взрыв в жилой пятиэтажке, в результате которого погибли два человека и еще четверо пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По предварительным данным, взрывная волна повлекла за собой частичное разрушение стены в одной из квартир на первом этаже, а также перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В эпицентре взрыва, вероятно, оказались верхние этажи здания.

В соседнем доме загорелся пожар в квартирах двух подъездов. Спасатели сообщают, что возгорание локализовано, продолжается проливка конструкций. Огонь охватил по меньшей мере три этажа.

Всего из-за взрыва повреждено не менее 15 квартир, полностью выгорели восемь балконов. В нескольких домах ударной волной снесло стены.

Жителей двух домов эвакуировали. Рядом в школе развернули пункт временного размещения. Людей, жилье которых стало непригодным для проживания, планируют расселить в пансионате.

Из-под завалов продолжают доставать пострадавших, к месту происшествия прибывают реанимобили.

Причины взрыва пока официально не установлены. В российских пропагандистских пабликах выдвигали версию об угрозе БПЛА, однако воздушную тревогу в городе не объявляли, а впоследствии сообщали об «отбое». Среди возможных причин также рассматривается взрыв бытового газа или другие обстоятельства.

