Взрыв раздался в многоэтажке в Севастополе: есть погибшие и пострадавшие, повреждены десятки квартир
Во временно оккупированном Севастополе произошел мощный взрыв в жилом доме — погибли по меньшей мере два человека, еще четверо получили ранения, продолжается разбор завалов.
В Севастополе на улице Корчагина произошел взрыв в жилой пятиэтажке, в результате которого погибли два человека и еще четверо пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
По предварительным данным, взрывная волна повлекла за собой частичное разрушение стены в одной из квартир на первом этаже, а также перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В эпицентре взрыва, вероятно, оказались верхние этажи здания.
В соседнем доме загорелся пожар в квартирах двух подъездов. Спасатели сообщают, что возгорание локализовано, продолжается проливка конструкций. Огонь охватил по меньшей мере три этажа.
Всего из-за взрыва повреждено не менее 15 квартир, полностью выгорели восемь балконов. В нескольких домах ударной волной снесло стены.
Жителей двух домов эвакуировали. Рядом в школе развернули пункт временного размещения. Людей, жилье которых стало непригодным для проживания, планируют расселить в пансионате.
Из-под завалов продолжают доставать пострадавших, к месту происшествия прибывают реанимобили.
Причины взрыва пока официально не установлены. В российских пропагандистских пабликах выдвигали версию об угрозе БПЛА, однако воздушную тревогу в городе не объявляли, а впоследствии сообщали об «отбое». Среди возможных причин также рассматривается взрыв бытового газа или другие обстоятельства.
