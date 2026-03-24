Взрыв раздался в многоэтажке в Севастополе: есть погибшие и пострадавшие, повреждены десятки квартир

Взрыв в Севастополе / © Крымский ветер

Реклама

В Севастополе на улице Корчагина произошел взрыв в жилой пятиэтажке, в результате которого погибли два человека и еще четверо пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По предварительным данным, взрывная волна повлекла за собой частичное разрушение стены в одной из квартир на первом этаже, а также перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В эпицентре взрыва, вероятно, оказались верхние этажи здания.

В соседнем доме загорелся пожар в квартирах двух подъездов. Спасатели сообщают, что возгорание локализовано, продолжается проливка конструкций. Огонь охватил по меньшей мере три этажа.

Реклама

Всего из-за взрыва повреждено не менее 15 квартир, полностью выгорели восемь балконов. В нескольких домах ударной волной снесло стены.

Жителей двух домов эвакуировали. Рядом в школе развернули пункт временного размещения. Людей, жилье которых стало непригодным для проживания, планируют расселить в пансионате.

Из-под завалов продолжают доставать пострадавших, к месту происшествия прибывают реанимобили.

Причины взрыва пока официально не установлены. В российских пропагандистских пабликах выдвигали версию об угрозе БПЛА, однако воздушную тревогу в городе не объявляли, а впоследствии сообщали об «отбое». Среди возможных причин также рассматривается взрыв бытового газа или другие обстоятельства.

Реклама

