Взрыв в центре Белгорода, успешная ночная работа ПВО и эвакуация в Сумской области: главные новости ночи 23 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 23 мая 2023 года:
- "Бавовна" произошла в центре Белгорода: первые подробности Читать далее –>
- Нидерланды в скором времени начнут обучение украинских пилотов на F-16 Читать далее –>
- Взрывы раздались в Николаевской области Читать далее –>
- Украинские защитники ночью сбили по меньшей мере 4 "шахеда": Генштаб — о главных новостях с фронта Читать далее –>
- В Сумской области объявили эвакуацию из приграничных общин Читать далее –>
- "Вагнеровцы" пытаются дезертировать с поля боя на Бахмутском направлении – Свитан Читать далее –>
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