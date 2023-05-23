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Взрыв в центре Белгорода, успешная ночная работа ПВО и эвакуация в Сумской области: главные новости ночи 23 мая

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2528
Время на прочтение
1 мин
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Взрыв в центре Белгорода, успешная ночная работа ПВО и эвакуация в Сумской области: главные новости ночи 23 мая

Главные новости ночи 23 мая от ТСН.ua / Фото: из соцсетей

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 23 мая 2023 года:

  • "Бавовна" произошла в центре Белгорода: первые подробности Читать далее –>
  • Нидерланды в скором времени начнут обучение украинских пилотов на F-16 Читать далее –>
  • Взрывы раздались в Николаевской области Читать далее –>
  • Украинские защитники ночью сбили по меньшей мере 4 "шахеда": Генштаб — о главных новостях с фронта Читать далее –>
  • В Сумской области объявили эвакуацию из приграничных общин Читать далее –>
  • "Вагнеровцы" пытаются дезертировать с поля боя на Бахмутском направлении – Свитан Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2528
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