Взрыв в центре Чернигова: в ДБР сообщили детали и рассказали о состоянии раненых детей

В Государственном бюро расследований сообщили обстоятельства, в которых противотанковая граната взорвалась в руках ребенка во время выставки в Чернигове, и рассказали о состоянии раненых детей.

Об этом 6 сентября в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ДБР Татьяна Сапьян.

"На ярмарке десятилетний мальчик попросил у военнослужащего разрешение нажать и попробовать, как это может быть в жизни, реактивную противотанковую гранату. Она оказалась заряженной и выстрелила, это привело к ранению", — сказала спикер ДБР.

Сапьян также отметила, что по состоянию на сегодняшний день из-за нарушения правил обращения с оружием в Чернигове за медицинской помощью обратились 15 человек, из них восемь детей. Двое детей находятся на стационарном лечении, один из мальчиков в тяжелом состоянии, в реанимации. Также к медикам обратились семь взрослых: один находится на стационарном лечении, других врачи отпустили.

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По словам спикера, 6 сентября в течение дня будет избрана мера пресечения двум военнослужащим, причастным к ранению детей на выставке. Сторона обвинения будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

Напомним, 3 сентября днем ​​в Чернигове раздался взрыв – сдетонировал боеприпас. По состоянию на 4 сентября количество раненых в результате взрыва возросло до 15 человек. 5 сентября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум военнослужащим, причастным к ранению детей на выставке оружия в Чернигове. Санкция статьи, по которой выдвинуто подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Мужчин задержали, в суд будут поданы ходатайства об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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