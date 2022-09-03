Взрыв в центре Чернигова: в ОВА сообщили детали и рассказали о состоянии и количестве травмированных детей

В результате взрыва в историческом центре Чернигова пострадали трое детей, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Не могу не отреагировать на трагедию, которая произошла сегодня в историческом центре города. На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция со сработавшим боевым оружием. Трое детей пострадали. В частности, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Всем предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", — отметил он.

Глава области также добавил, что в настоящее время идет обследование места событий и выяснение происхождения опасных экспонатов. На месте работают следователи. Виновные будут наказаны, заверил Чаус.

Следует отметить, что днем 3 сентября в Чернигове возле художественного областного музея им. Галагана, на Валу, раздался взрыв. По предварительной информации, возле музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал. Сначала сообщалось о двух раненых детях. Позже стало известно, что пострадали трое детей, один из которых находится в реанимации.

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