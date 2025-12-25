ТСН в социальных сетях

Украина
593
1 мин

Взрыв в Чернигове: дрон попал в 5-этажку (видео)

Оккупанты ударили по Чернигову — по последним данным властей, есть погибшие.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В Чернигове, 25 декабря, зафиксировано попадание в многоэтажку. На месте возник пожар.

Об этом сообщил глава МВА Дмитрий Брижинский.

«Предварительно один человек погиб. Пятеро человек ранены, среди них - один ребенок», — отметил он.

Также враг атаковал объект критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки по Черниговщине россияне нанесли 85 ударов. Под ударом находились энергетика и гражданские люди. Два человека погибли. Еще двое получили ранения.

