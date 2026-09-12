Взрыв в Черном море унес жизни двух человек: что произошло возле Коблево

Мина в море

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В море у Коблевого в Николаевской области произошел взрыв противодесантной мины, в результате которого погибла супружеская пара, а их 16-летняя дочь получила ранения. Трагедия произошла на закрытом участке побережья, который был огражден из-за минной опасности.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной государственной администрации Георгий Решетилов.

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По его словам, взрыв произошёл днём в акватории Чёрного моря. В результате взрыва погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена. Их 16-летняя дочь получила ранения, ей оказали необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем девушка будет лечиться амбулаторно.

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Кроме того, в результате инцидента пострадала ещё одна 40-летняя женщина. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

«Искренние соболезнования родным и близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Решетилов.

Глава Николаевской областной государственной администрации особо подчеркнул, что трагедия произошла на территории, пребывание на которой было запрещено из-за минной опасности. Участок береговой линии был закрыт, огорожен и обозначен соответствующими предупреждающими знаками.

«К сожалению, люди перелезли через ограждение», — отметил Решетилов.

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Он подчеркнул, что, несмотря на желание людей иметь доступ к морю и общественный спрос на открытие побережья в Коблево, такие решения не могут приниматься до тех пор, пока специалисты не подтвердят безопасность пребывания людей на соответствующих участках.

«Ни одно решение об открытии пляжей не может быть принято, пока специалисты не подтвердят, что пребывание там безопасно. Цена поспешных решений может оказаться слишком высокой, и платить придется человеческими жизнями», — подчеркнул исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА.

Решетилов призвал жителей и отдыхающих не игнорировать ограждения и предупредительные знаки, не заходить на закрытые участки побережья и не находиться в воде в запрещенных местах.

Напомним, ранее в море недалеко от Одессы украинские военные моряки обнаружили дрейфующую мину, которая представляла реальную угрозу для судоходства и жизни людей.

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