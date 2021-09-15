Взрыв в Днепре: что известно о погибшем в авто мужчине

Взрыв в Днепре: что известно о погибшем в авто мужчине

Погибший Алексей Кавлак занимался проведением тренингов по тактической медицины.

В Днепре во время взрыва авто погибли два человека: спикер ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и Алексей Кавлак.

Что пока известно о погибшем в результате взрыва Алексея Кавлака, собрал ТСН.ua.

Мужчина руководил и владел тренинговым центром Aid Brothers.

Алексей Кавлак был старшим инструктором "Украинского Легиона", командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.

Мужчина ездил по городам Украины и на передовую и проводил тренинги по неотложной помощи для активистов ОО, правоохранителей, спасателей, военных и неравнодушных горожан.

"Первичное образование у него медицинское. Он учил тактической медицине ребят в АТО, у него была активная деятельность. Очень дружелюбный, открытый человек, профессионал своего дела. Когда проводил тренинг, у него горели глаза, он жил тем, что делал. Для нашей организации проводил обучение бесплатно. Также он учил ребят из полиции, военных, волонтеров Красного Креста ", — рассказала ТСН.ua волонтер Красного Креста из Кривого Рога Татьяна Карнаух.

В последней публикации в Фейсбук мужчина поделился фотографиями с уличного мастер-класса и поздравил всех с Днем неотложной помощи.

"Насколько знаю, он не является участником боевых действий. В" Украинском легионе "с 2014 года, с самого начала. Инструктор по домедицинской помощи, было много выездов для проведения тренингов в войска и на передовую. Участвовал в проектах по минной безопасности — обучение проводилось на территории Луганской и Донецкой областей для школьников. Еще много сделал в направлении национально-патриотического воспитания молодежи — проект "Потомки свободных". А в последнее время начал собственный — Aid Brothers", — рассказал в комментарии OBOZREVATEL глава ОО "Украинский Легион" Александр Санников .

В Днепре Алексей Кавлак находился с 11 сентября. Вместе с ним в авто погибла спикер прессслужбы ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Напомним, что в Днепре напротив городской больницы взорвался легковой автомобиль. В результате чего на месте погибли два человека. Их тела буквально разорвало на части.

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