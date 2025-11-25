Взрыв в Днепре: в каком состоянии раненые женщина и ребенок

Реклама

Российские войска днем, 25 ноября, ударили дронами по городу Днепр, в результате чего ранены женщина и ребенок. 21-летняя женщина, раненая в Днепре, находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко.

«21-летняя женщина, раненая в Днепре, тяжелая. Рядом с ней врачи. Они делают все возможное», — сообщил глава ОВА.

Девочка 4 лет также госпитализирована. Она находится в состоянии средней тяжести.

“Я в окно выглянул, когда уже произошло все. Слышу крик женщины «Помогите!» и дым. Пока он рассеялся, все люди стали совпадать, чтобы оказать помощь. Начали потом вызвать по телефону скорую помощь. Она приехала, стала оказывать помощь раненым», — рассказал житель Днепра Валерий в комментарии «Суспильному».

Напомним, что ночная атака российских дронов на жилищный сектор Днепра 24 ноября привела к взрывам, пожарам и разрушениям по меньшей мере пяти многоэтажек.