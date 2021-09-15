Взрыв в Днепре: стало известно, кто находился в салоне автомобиля

Правоохранители пока квалифицируют произошедшее как теракт.
В Днепре напротив городской больницы взорвался легковой автомобиль. В результате погибли два человека. Правоохранители установили личности погибших.
Об этом сообщает "Информатор".
Одной из погибших оказалась пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак.
Напомним, что происшествие случилось около 9:00 сегодня в Днепре После взрыва машина загорелась. Что стало причиной взрыва — неизвестно. Инцидент предварительно квалифицировали как теракт (статья 258 УК Украины).