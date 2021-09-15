Взрыв в Днепропетровске: в полиции открыли уголовное производство (видео)

В результате взрыва погибли два человека.
В Днепре произошел взрыв легкового автомобиля. Сейчас на месте происшествия работает полиция.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.
В результате взрыва погибли два человека, находившиеся внутри автомобиля.
Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Сейчас по факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Личности погибших уже установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия.