Взрыв в Днепропетровске: в полиции открыли уголовное производство (видео)

Взрыв в Днепропетровске: в полиции открыли уголовное производство (видео)

В результате взрыва погибли два человека.

В Днепре произошел взрыв легкового автомобиля. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

В результате взрыва погибли два человека, находившиеся внутри автомобиля.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Сейчас по факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Личности погибших уже установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия.

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