Взрыв в доме Николаевской области: погибли двое детей, мать отбросило во двор
В результате взрыва бытового газа в Николаевской области погибли двое детей. Их мать оказалась в больнице с ожогами.
В селе Братское Вознесенского района Николаевской области в доме прогремел взрыв из-за бытового газа. Из-под завалов достали тела двоих детей.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«В ходе разбора конструкций чрезвычайники достали мальчика 2017 года рождения, которого передали бригаде „скорой“. Впоследствии спасатели обнаружили еще двоих детей — 2014 и 2022 годов рождения. Девочек достали без сознания. Медики проводили реанимационные мероприятия на месте, однако, к сожалению, спасти их не удалось», — говорится в сообщении.
Мать детей взрывной волной отбросило во двор. Женщину сразу госпитализировали, сейчас она находится в больнице с ожогами головы и рук.
Дом частично разрушен, полиция выясняет обстоятельства.
Дом частично разрушен, полиция выясняет обстоятельства.