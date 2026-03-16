Взрыв в доме Николаевской области: погибли двое детей, мать отбросило во двор

Спасатели на месте трагедии

В селе Братское Вознесенского района Николаевской области в доме прогремел взрыв из-за бытового газа. Из-под завалов достали тела двоих детей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В ходе разбора конструкций чрезвычайники достали мальчика 2017 года рождения, которого передали бригаде „скорой“. Впоследствии спасатели обнаружили еще двоих детей — 2014 и 2022 годов рождения. Девочек достали без сознания. Медики проводили реанимационные мероприятия на месте, однако, к сожалению, спасти их не удалось», — говорится в сообщении.

Мать детей взрывной волной отбросило во двор. Женщину сразу госпитализировали, сейчас она находится в больнице с ожогами головы и рук.

Дом частично разрушен, полиция выясняет обстоятельства.

