Взрыв в доме Полтавы: спасательные работы завершены, названа предварительная версия трагедии (фото)

В полтавской многоэтажке по улице Квитучей раздался взрыв. Это произошло в одной из квартир на третьем этаже. По последним данным, трое пострадавших, жертв нет.

Об этом сообщили в МВД Украины.

"6 августа в 22:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в одной из квартир на 3 этаже девятиэтажного дома по ул. Квитучей г. Полтава произошел взрыв с последующим разрушением конструкций. Были повреждены межэтажные плиты перекрытия между 2, 3 и 4 этажами, межкомнатные перегородки в квартире, где произошло событие. В результате взрыва пострадали 3 человека, из которых 2 госпитализированы в больницу. Спасены 7 человек, 2 человека с инвалидностью эвакуированы и переданы медикам", — говорится в сообщении ведомства.

Последствия взрыва

Работы по ликвидации последствий взрыва завершены.

Следователем полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, если оно повлекло возникновение пожара или аварии, причиненный вред здоровью людей или имущественный вред в большом размере) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Предварительная версия – взрыв газа.

Напомним, взрыв произошел 6 августа. На месте работали соответствующие службы.

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