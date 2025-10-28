Взрыв в доме в Хмельницком: в ОВА рассматривают разные версии

Взрыв в доме в Хмельницком / © Хмельницкая ОГА

Реклама

В Хмельницком в многоквартирном доме по улице Тернопольской произошел мощный взрыв, вероятно, бытового газа. В результате инцидента разрушены 9 квартир и повреждены еще 15.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин.

Пострадавшие и поисковая операция

По данным ОВА и полиции Хмельницкой области, за медицинской помощью обратилось 5 человек, среди которых один ребенок. К счастью, угроз их жизни нет, госпитализация не понадобилась. В настоящее время идет поисково-спасательная операция.

Реклама

Взрыв в доме в Хмельницком 28 октября. / © Хмельницкая ОГА

«Самая главная задача сейчас — поиск женщины 1973 года рождения, которая, по предварительной информации, может находиться под завалами. С ней отсутствует связь. О причине взрыва рассматриваются разные версии. Окончательное заключение будет сделано после полного разбора завалов и работы экспертов», — отметил Сергей Тюрин.

Взрыв в доме в Хмельницком 28 октября / © Хмельницкая ОГА

На месте происшествия слаженно работают все экстренные службы: ГСЧС, полиция, медики и психологи Красного Креста. Для помощи пострадавшим развернут Пункт несокрушимости.

Взрыв в доме в Хмельницком 28 октября / © Хмельницкая ОГА

Расследование причин

Полиция Хмельницкой области подтвердила, что по факту взрыва возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований пожарной или техногенной безопасности). Предварительной причиной взрыва Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) называет взрыв бытового газа.

Взрыв в доме в Хмельницком 28 октября. / © Хмельницкая ОГА

«Полицейские продолжают опрашивать свидетелей и очевидцев происшествия, а также жителей дома, чтобы выяснить, могут ли под завалами находиться люди», — отметили в полиции.

Реклама

Взрыв в доме в Хмельницком 28 октября. / © Хмельницкая ОГА

Взрыв в доме в Хмельницком 28 октября. / © Национальная полиция Украины

Напомним, в Хмельницком днем 28 октября раздался сильный взрыв. Как установили впоследствии, произошел обвал в одном из домов. Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме по улице Тернопольская. На место отправились кареты скорой и полиция.

По данным СМИ, вероятно, произошла утечка газа. Из-за взрыва снесло несколько этажей. К сожалению, предварительно есть погибшие.