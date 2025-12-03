Взрыв в Харькове: обновленная информация о пострадавших и последствиях (фото)

Последствия взрыва в Харькове / © Харьковский городской совет

В Шевченковском районе Харьковапроизошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб один человек, еще трое получили травмы.

Информацию подтвердили в полицииХарьковщины и городском совете

По словам правоохранителей, после взрыва на территории гаражного кооператива вспыхнул пожар. Взрыв повредил близлежащие многоэтажные жилые дома, транспортные средства и гаражи. Под завалами полицейские обнаружили тело погибшего, двое других пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно — 74-летнего мужчину госпитализировали.

Городской голова Харькова уточнил, что инцидент не связан с военными действиями или российскими атаками. По его словам, взрыв произошел из-за автомобиля в гаражном кооперативе, и повреждения получила также исправительная колония, расположенная рядом.

Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил, что у двух мужчин диагностированы ссадины и перелом голени, их состояние оценивается как стабильное.

По состоянию на 17:30 количество пострадавших возросло до трех человек. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, также проверяется информация о двух людях, которые находятся в розыске.

«Для ликвидации последствий взрыва из городского бюджета привлечено 11 единиц спецтехники и более 50 работников коммунальных служб», — сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

Обновлено 19:58

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о том, что под завалами на месте взрыва в Шевченковском районе найдено тело одного погибшего человека.

«Увеличилось количество жертв от взрыва на Алексеевке — погибших уже двое. Поисково-спасательные работы продолжаются», — написалон.

