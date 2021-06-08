Взрыв в Харькове: полиция задержала злоумышленника, бросившего гранату

Медики оказывают трем пострадавшим помощь на месте инцидента.

В полиции подтвердили факт взрыва на улице Гагарина в Харькове. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковщины.

Предварительно известно, что злоумышленник бросил гранату. Пострадали три человека. Медики оказывают им помощь на месте инцидента.

"Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступило в отдел полиции №1 Харьковского райуправления полиции №1 8 июня в 21:53 от прохожего. По адресу выехала следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

Зловмиснка 1992 года рождения задержали, сейчас с ним работают копы.

Напомним, что в Харькове злоумышленник бросил гранату в людей.

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