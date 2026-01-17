ТСН в социальных сетях

Взрыв в Харькове: в многоэтажке на Салтовке нашли тело второго погибшего

В Харькове в результате взрыва неизвестного происхождения в многоэтажке Салтовского района есть погибшие и пострадавшие.

Елена Кузьмич
ГСЧС (иллюстративное фото)

ГСЧС (иллюстративное фото) / © Getty Images

В Харькове на месте взрывов в многоэтажке Салтовского района спасатели обнаружили тело второго погибшего. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, обстоятельства взрыва выясняются.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .

Ранее сообщалось, что в Харькове произошел взрыв в многоэтажке: погибшие и пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в Харькове враг атаковал детский санаторий, в результате чего там загорелся пожар.

