Взрыв в Хмельницком: есть пострадавшие (фото)

Взрыв в Хмельницком

Дополнено новыми материалами

В одном из жилых домов Хмельницкого 28 октября произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, среди них один ребенок.

О цене сообщают в ГСЧС Украины.

В результате инцидента частично разрушены 9 квартир, еще около 15 помещений получили повреждения.

Взрыв в Хмельницком 28 октября

Предварительно известно, что под завалами может оставаться женщина, в то время как ее мужчина смог самостоятельно выбраться наружу.

Также, как сообщил заместитель городского головы Хмельницкого Василий Новачок в эфире «Киев24», часть здания находится в аварийном состоянии, существует риск дальнейшего обрушения, поэтому территорию вокруг дома ограничили посещение.

В Хмельницком продолжают ликвидировать последствия взрыва в жилом доме

«Подъезд, где произошел взрыв, нуждается в полном отселении. В общей сложности это 18 квартир. Для жителей организовано временное проживание, обеспечено водоснабжение и электричество», — отметил Новачок.

В Хмельницком продолжают ликвидировать последствия взрыва в жилом доме

Окончательную причину взрыва выясняют.

В Хмельницком продолжают ликвидировать последствия взрыва в жилом доме

В Хмельницком продолжают ликвидировать последствия взрыва в жилом доме: утечка газа пока не подтвердилась

Взрыв в Хмельницком — последствия

На месте происшествия работают все экстренные службы: спасатели, медики, газовая служба, волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС и правоохранители.

Взрыв в Хмельницком

Для поддержки пострадавших организован «Пункт несокрушимости» и отдельный пункт оказания психологической помощи.

Взрыв в Хмельницком

Напомним, в Хмельницком днем 28 октября раздался сильный взрыв, в результате чего произошел обвал в одном из домов.

Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Тернопольская

Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме по улице Тернопольская.

На место взрыва отправились кареты скорой и полиция.

Напомним, в Киеве в октябре тоже произошел обвал перекрытия дома. Там в ходе предварительного обследования не зафиксировали никакой угрозы обрушения. Этот дом в Соломенском районе был поврежден в результате вражеских обстрелов 4 июля.