Взрыв в Хмельницком: есть пострадавшие (фото)
Под обломками может находиться человек.
В одном из жилых домов Хмельницкого 28 октября произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, среди них один ребенок.
О цене сообщают в ГСЧС Украины.
В результате инцидента частично разрушены 9 квартир, еще около 15 помещений получили повреждения.
Предварительно известно, что под завалами может оставаться женщина, в то время как ее мужчина смог самостоятельно выбраться наружу.
Также, как сообщил заместитель городского головы Хмельницкого Василий Новачок в эфире «Киев24», часть здания находится в аварийном состоянии, существует риск дальнейшего обрушения, поэтому территорию вокруг дома ограничили посещение.
«Подъезд, где произошел взрыв, нуждается в полном отселении. В общей сложности это 18 квартир. Для жителей организовано временное проживание, обеспечено водоснабжение и электричество», — отметил Новачок.
Окончательную причину взрыва выясняют.
В Хмельницком продолжают ликвидировать последствия взрыва в жилом доме: утечка газа пока не подтвердилась
На месте происшествия работают все экстренные службы: спасатели, медики, газовая служба, волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС и правоохранители.
Для поддержки пострадавших организован «Пункт несокрушимости» и отдельный пункт оказания психологической помощи.
Напомним, в Хмельницком днем 28 октября раздался сильный взрыв, в результате чего произошел обвал в одном из домов.
Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме по улице Тернопольская.
На место взрыва отправились кареты скорой и полиция.
Напомним, в Киеве в октябре тоже произошел обвал перекрытия дома. Там в ходе предварительного обследования не зафиксировали никакой угрозы обрушения. Этот дом в Соломенском районе был поврежден в результате вражеских обстрелов 4 июля.