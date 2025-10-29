Взрыв в доме в Хмельницком / © Хмельницкая ОГА

Реклама

В Хмельницком на месте взрыва жилого дома на улице Тернопольской завершились аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий были привлечены дополнительные силы — спасатели-верхолазы ГМРЦ и отделение специального назначения «Дельта». Работы продолжались непрерывно.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин и издание Суспільне, ссылаясь на в.и.о. начальника ГУ ГСЧС в Хмельницкой области Александра Горина.

Ночью поступила информация о возможном пребывании под завалами еще одного человека. К сожалению, эти данные подтвердились: спасатели обнаружили тела двух погибших.

Реклама

в 02:24 — женщины 1973 года рождения;

в 05:12 — мужчины 1983 года рождения.

Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Обстоятельства взрыва выясняются.

«Мои искренние соболезнования родным погибших. Все службы продолжают работать слаженно, оказывая помощь и разбирая завалы», — добавил Тюрин.

По данным Общественного, и.о. начальника ГУ ГСЧС в Хмельницкой области Александр Горин сообщил, что по состоянию на 07:00 29 октября в Хмельницком завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва многоэтажки.

«Проводятся работы по разбору аварийных конструкций. С 08:00 на базе пункта несокрушимости городской совет будет проводить прием граждан, пострадавших в результате взрыва», — добавил Горин.

Реклама

Напомним, днем 28 октября в Хмельницком прогремел мощный взрыв в многоквартирном доме на улице Тернопольской. Взрыв вызвал частичный обвал конструкций.

По предварительной информации, причиной взрыва мог стать бытовой газ, однако окончательные выводы должны предоставить эксперты. Полиция Хмельницкой области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины — нарушение требований пожарной или техногенной безопасности.