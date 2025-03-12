Взрыв в Ивано-Франковске стал следствием ликвидации агентов РФ — подробности (фото)

В Ивано-Франковске 11 марта российская спецслужба подорвала двух своих агентов, которые переносили самодельное взрывное устройство вблизи железнодорожного вокзала.

Об этом сообщила пресс-служба Служба безопасности Украины.

"Как установило расследование, приспешниками врага оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет, которых Россия завербовала через телеграмм-каналы по поиску "легких денег" и вовлекла в преступную деятельность. В результате происшествия 17-летний злоумышленник погиб на месте, а его 15-летнего хозяина".

Последствия взрыва в Ивано-Франковске

Последствия взрыва в Ивано-Франковске

Взрыв в Ивано-Франковске стал следствием ликвидации агентов РФ

Согласно данным следствия, двое несовершеннолетних за обещание получить деньги от оккупантов, по инструкции кураторов РФ изготовили две самодельные взрывчатки, замаскированные под термосы, и подготовили их к активации. Это все происходило в съемной квартире, которую для подготовки взрывов обеспечили российские кураторы. Квартира находилась в одном из многоэтажных домов недалеко от жд вокзала.

Последствия взрыва

Последствия взрыва

После того как устройства были готовы, злоумышленники привели их в боевую готовность и отправились в определенное место для их установки. Около 18:30 11 марта, когда фигуранты уже приближались к расположению одного из взрывных устройств, российская спецслужба активировала первый СВП через GPS-сигнал. Взрывная волна поразила не только злоумышленников, но и двух оказавшихся на пути случайных прохожих. В то же время было подорвано и второе устройство, оставленное в квартире.

СБУ подготовила официальное сообщение о подозрении 15-летнему подростку по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за террористический акт и изготовление взрывных устройств. Также решается вопрос о действиях двух участвовавших в подготовке теракта девушек вместе с фигурантами.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации, предоставленной правоохранителями, в обоих случаях взорвались неизвестные предметы. Один взрыв произошел на крыше жилого дома, что повлекло за собой пожар.

Мы ранее информировали, что по словам очевидцев, взрыв, после которого вечером вторника, 11 марта, загорелась крыша жилого дома в Ивано-Франковске, произошел из-за падения постороннего предмета.

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