Взрыв в Ивано-Франковске: стало известно о жертвах и раненых

Один из взрывов вызвал пожар на крыше многоэтажки, а второй – в квартире на девятом этаже.

В Ивано-Франковске 11 марта произошли два взрыва по улице Привовзальная, один из которых привел к возгоранию многоэтажки. В результате инцидента погиб и ранен.

Об этом сообщил и.о. начальника ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Олег Кушнирук в эфире телемарафона.

"Сегодня в 18:30 в службу спасения поступило сообщение о взрыве, который произошел по улице Привокзальная, 9. По прибытии на место вызова пожарно-спасательное подразделение развернулось и установило, что произошел взрыв, предмет не установлен. По данному адресу обнаружен один погибший и три раненых. В этот момент также прозвучал второй взрыв по Привокзальной, 49. По прибытии на место было установлено, что взрыв произошел в квартире на 9-м этаже 9-этажного здания, предмет не установлен. Произошло возгорание на площади 400 квадратных метров. На месте взрыва спасены 4 человека. Заблокированы квартиры на 8-м и 9-м этажах. В настоящее время подразделения ГСЧС объявили о локализации пожара", – рассказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером в Ивано-Франковске прогремели взрывы у железнодорожного вокзала.

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