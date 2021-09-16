Взрыв в Карпатах мог повлечь взрыв снаряда времен прошлых мировых войн — полиция

По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

Взрыв в Карпатах, который унес жизни двух мужчин, по предварительным данным, мог вызвать снаряд времен прошлых мировых войн.

Также читайте Мощная взрывная волна и многочисленные травмы у туристов: подробности о взрыве костра в Карпатах

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, а также ГСЧС.

"По предварительной информации, в горах на Раховщине взорвался снаряд времен Первой мировой войны, в результате чего двое туристов погибли, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями... Известно, что на указанной территории, где отдыхали туристы, проходила Линия Арпада. На месте происшествия обнаружена выбоина, возникшая в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны", — говорится в сообщении.

Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины

Вместе с тем начальник Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий сообщил, что событие произошло в месте боевых действий "Брусиловского прорыва" (времен Первой мировой войны) и Линии Арпада (времена Второй мировой войны). В связи с этим, возможно, было нахождение взрывоопасных предметов. Он добавил, что в составе группы из 12 туристов был один иностранец.

В полиции также уточнили, что это произошло в долине Григоров, что на горе Кукол, куда на собственных авто приехала группа туристов из Ивано-Франковской области. Всего было 12 человек, среди которых двое детей 2 и 5 лет.

Напомним, что вечером 15 сентября в Карпатах погибли двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет, еще четверо женщин получили ранения. Трагедия произошла, когда группа туристов грелась возле костра, поскольку на том месте, где отдыхающие развели огонь, прогремел взрыв.

Новости Украины: в Карпатах из-за взрыва 2 человека погибли и 4 ранены – в каком они состоянии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку