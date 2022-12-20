Взрыв в комендатуре полиции Польши: чиновник ГСЧС Украины лишился должности

В Министерстве внутренних дел Польши утверждают, что ведомство получило сообщение об отстранении заместителя председателя ГСЧС Украины Дмитрия Бондаря, ответственного за передачу "взрывного" подарка коменданту полиции Польши.

Об этом написал глава МВД Польши Мариуш Каминский в Twitter.

"Я получил информацию, что лицо, ответственное за передачу подарка коменданту полиции Польши генералу Шимчику, заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Бондарь, отстранен от должности. В Украине также открыто уголовное производство по этому делу", — говорится в его сообщении.

Позже в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию об отстранении заместителя председателя ГСЧС. Руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации и коммуникаций с общественностью ГСЧС Оксана Трухачева в комментарии для СМИ заявила, что пока у нее нет такой информации.

"Возможно у них (МВД Польши) какая-то другая информация, по состоянию на данный момент у меня такой информации нет. Официальную нашу позицию можно увидеть на сайте", – сказала Трухачева.

Взрыв возле кабинета начальника полиции в Польше: что известно

14 декабря в Варшаве в смежном с кабинетом начальника Главного управления Нацполиции помещении произошел взрыв — сдетонировал "подарок", который руководитель полиции получил во время визита в Украину. Генерал Ярослав Шимчик получил легкие ранения и был госпитализирован.

Украинская сторона сообщила, что соответствующие ведомства выясняют обстоятельства взрыва в Польше "подарка", полученного тамошним начальником полиции во время пребывания в Украине.

19 декабря Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предоставила официальный комментарий по поводу несчастного инцидента и выразила искреннее сожаление в этой связи.

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