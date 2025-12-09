ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
399
Время на прочтение
1 мин

Взрыв в многоэтажке Днепра: в полиции раскрыли детали (фото)

В результате взрыва были повреждены стены и двери в доме, люди, к счастью, не пострадали.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Полиция прибыла на место взрыва

Полиция прибыла на место взрыва

В Днепре мужчина взорвал гранату в подъезде многоэтажки.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook.

В результате взрыва люди не пострадали.

«Установлено, что 9 декабря около 4:40 человек бросил гранату на 9 этаже в многоэтажном доме на ж/м Покровский. В результате взрыва были повреждены стены и двери. Люди, к счастью, не пострадали», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепровского РУП №1 провела осмотр места происшествия и установила мужчину, причастного к хулиганским действиям.

Последствия подрыва гранаты в многоэтажке / © Национальная полиция Днепропетровской области

Последствия подрыва гранаты в многоэтажке / © Национальная полиция Днепропетровской области

Последствия подрыва гранаты в многоэтажке / © Национальная полиция Днепропетровской области

Последствия подрыва гранаты в многоэтажке / © Национальная полиция Днепропетровской области

Ведомости по этому факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, на Коломыйщине в результате взрыва гранаты Ф1 погибли 13-летний парень и его отчим.

Дата публикации
Количество просмотров
399
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie