Взрыв в многоэтажке Днепра: в полиции раскрыли детали (фото)

Полиция прибыла на место взрыва

В Днепре мужчина взорвал гранату в подъезде многоэтажки.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook.

В результате взрыва люди не пострадали.

«Установлено, что 9 декабря около 4:40 человек бросил гранату на 9 этаже в многоэтажном доме на ж/м Покровский. В результате взрыва были повреждены стены и двери. Люди, к счастью, не пострадали», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепровского РУП №1 провела осмотр места происшествия и установила мужчину, причастного к хулиганским действиям.

Последствия подрыва гранаты в многоэтажке / © Национальная полиция Днепропетровской области

Ведомости по этому факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, на Коломыйщине в результате взрыва гранаты Ф1 погибли 13-летний парень и его отчим.