Взрыв в многоэтажке Днепра: в полиции раскрыли детали (фото)
В результате взрыва были повреждены стены и двери в доме, люди, к счастью, не пострадали.
В Днепре мужчина взорвал гранату в подъезде многоэтажки.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook.
В результате взрыва люди не пострадали.
«Установлено, что 9 декабря около 4:40 человек бросил гранату на 9 этаже в многоэтажном доме на ж/м Покровский. В результате взрыва были повреждены стены и двери. Люди, к счастью, не пострадали», — говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепровского РУП №1 провела осмотр места происшествия и установила мужчину, причастного к хулиганским действиям.
Ведомости по этому факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Напомним, на Коломыйщине в результате взрыва гранаты Ф1 погибли 13-летний парень и его отчим.