- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрыв в многоэтажке Харькова: погибли мужчина и женщина, их тела деблокируют из-под завалов
В Харькове в результате взрыва неизвестного происхождения в квартире 16-этажки на Салтовке погибли мужчина и женщина, еще двое пострадали.
В Харькове в результате взрыва неизвестного происхождения в многоэтажке погибли два человека — мужчина и женщина. Их тела спасатели деблокируют из-под завалов.
Об этом Общественному сообщил представитель ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко. По его словам, взрыв прогремел в квартире на пятом этаже 16-этажного дома на улице Валентиновской около 01:30.
В результате взрыва повреждены перекрытия между тремя этажами. По состоянию на 02.30 продолжались аварийно-спасательные работы и разбор завалов. Причины взрыва устанавливают.
Как уточнил Общественному директор городского департамента по чрезвычайным ситуациям Богдан Гладких, предварительно взрыв произошел внутри квартиры на пятом этаже. По его данным, погибшие находились именно в этой квартире, их личности устанавливают.
Также известно о пострадавших: ранение получил житель квартиры этажом ниже, еще один житель дома обратился к медикам с острой реакцией на стресс.
Ранее сообщалось, что в Харькове враг атаковал детский санаторий, в результате чего там загорелся пожар.