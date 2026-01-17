ТСН в социальных сетях

Взрыв в многоэтажке Харькова: погибли мужчина и женщина, их тела деблокируют из-под завалов

В Харькове в результате взрыва неизвестного происхождения в квартире 16-этажки на Салтовке погибли мужчина и женщина, еще двое пострадали.

В Харькове в результате взрыва неизвестного происхождения в многоэтажке погибли два человека — мужчина и женщина. Их тела спасатели деблокируют из-под завалов.

Об этом Общественному сообщил представитель ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко. По его словам, взрыв прогремел в квартире на пятом этаже 16-этажного дома на улице Валентиновской около 01:30.

В результате взрыва повреждены перекрытия между тремя этажами. По состоянию на 02.30 продолжались аварийно-спасательные работы и разбор завалов. Причины взрыва устанавливают.

Как уточнил Общественному директор городского департамента по чрезвычайным ситуациям Богдан Гладких, предварительно взрыв произошел внутри квартиры на пятом этаже. По его данным, погибшие находились именно в этой квартире, их личности устанавливают.

Также известно о пострадавших: ранение получил житель квартиры этажом ниже, еще один житель дома обратился к медикам с острой реакцией на стресс.

Ранее сообщалось, что в Харькове враг атаковал детский санаторий, в результате чего там загорелся пожар.

