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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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839
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Взрыв в Монако: украинский МИД сделал заявление

Украина отреагировала на случившееся с украинскими гражданами в Монако.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрыв в Монако

Взрыв в Монако / © Associated Press

Украинское посольство во Франции устанавливает обстоятельства взрыва в Монако и проверяет информацию о пострадавших, среди которых, по данным местных служб, граждане украинского происхождения.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД.

Министерство сообщило, что дипломаты уже контактируют с местными правоохранителями и медицинскими учреждениями, в которые госпитализировали раненых, и судебными органами.

«По информации местных спасательных служб, пострадали три человека — члены семьи украинского происхождения. Пока официальными каналами осуществляют идентификацию пострадавших лиц, уточняется информация о наличии у них гражданства Украины», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что около 21:00 камеры наблюдения перед входом в жилой дом в Монако зафиксировали неизвестного, а впоследствии произошел взрыв рюкзака, который оставили на месте происшествия.
Правоохранители активировали экстренный план безопасности, продолжается розыск подозреваемого.

В МИД добавили, что прокуратура Монако начала расследование, но пока квалификация этого события уточняется.

Напомним, вечером 29 июня Монако раздался мощный взрыв. Неизвестный оставил у входа в жилой дом рюкзак со взрывным устройством. Сам взрыв произошел после того, как в холл прибыли несколько человек.

Отмечается, что, вероятно, было совершено покушение на украинского миллиардера Вадима Ермолаева и его семью. Известно, что его жена Анна находится в больнице Ниццы в критическом состоянии. Ее оперировали и, по данным СМИ, ампутировали ноги. Жизни самого бизнесмена и его сына пока ничего не угрожает.



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Дата публикации
Количество просмотров
839
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