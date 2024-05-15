Взрыв в Николаеве: куда попала российская ракета (фото)

Известно уже о шести пострадавших после атаки по городу российских оккупантов.

В среду, 15 мая, в результате российского ракетного удара по Николаеву возник пожар на территории СТО в одном из районов города. Число пострадавших возросло.

Об этом сообщили в ГСЧС, опубликовав соответствующие фото.

По состоянию на 16:00 пожар, возникший после ракетного удара, был ликвидирован.

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"Горела территория СТО в одном из районов города, в частности здание и припаркованные рядом автомобили, на площади 400 кв. м. Предварительно известно уже о 6 пострадавших”, — сообщили в ГСЧС.

Для ликвидации последствий удара были привлечены 42 пожарных и 8 единиц техники, в том числе — на месте пожара работал тактический робот Magirus Wolf R1.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела города было пять пострадавших. Всем медицинская помощь оказана амбулаторно.

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