Взрыв в Одессе: мужчина взорвал гранаты в подъезде

Пострадавший от взрыва в Одессе /Фото из открытых источников

В Одессе вечер среды, 3 декабря, оказался крайне беспокойным для жителей проспекта Князя Владимира Великого (бывший проспект Добровольского). В доме №92 раздались громкие взрывы, которые напугали людей. На место происшествия срочно прибыли экстренные службы.

Об этом сообщают местные паблики.

Что говорят очевидцы

По словам свидетелей, эпицентр событий находился в подъезде между 7-м и 8-м этажами. По данным местных журналистов, раздались три взрыва. По предварительной информации, мужчина взорвал гранаты.

Жители рассказывают о жуткой картине: стены и пол в подъезде покрыты следами копоти и крови, в воздухе стоит запах пороха. Сразу после взрывов люди слышали стон. Человек, который, вероятно, и устроил взрывы, оставался живым и вел себя неадекватно — он пытался выламывать двери в квартиры испуганных соседей.

Впоследствии появились кадры, на которых видно, как бригада медиков забирает мужчину с окровавленным лицом в карету скорой помощи.

Официальное заявление полиции

Главное управление Национальной полиции в Одесской области официально подтвердило факт чрезвычайного происшествия. Правоохранители получили сообщение от одной из жительниц дома.

«О том, что в одной из квартир в многоэтажке по улице Князя Владимира Великого произошел взрыв, в полицию сообщила одна из жительниц дома. Там работают полицейские и медики. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении полиции.

Предварительные данные о пострадавших

Первоначально сообщалось лишь о ранении самого виновника инцидента. Однако, по обновленной информации из местных телеграмм-каналов, пострадавших может быть больше.

С места происшествия сообщают, что травмы, вероятно, получила женщина. По предварительным данным, это может быть супруга мужчины, устроившего взрыв. Официального подтверждения информации о потерпевшей и ее состоянии пока нет, полиция уточняет эти данные.

