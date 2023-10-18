Взрыв в офисе торговой сети: правоохранители расследуют обстоятельства инцидента

В одной из торговых сетей Одесщины произошел взрыв. К сожалению, пострадали два человека.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Что известно

Отмечается, что по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами следователи приступили к уголовному производству. По данным полиции, в офисе одной из торговых сетей разразился использованный боеприпас, который принес один из пострадавших в качестве сувенира. Его происхождение устанавливают правоохранители.

"Два работника, которые находились при взрыве в помещении, со взрывчатыми и рваными ранами конечностей госпитализированы", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Возбуждено уголовное производство, полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Напомним, в пятницу, 13 октября, во время мониторинга Telegram-каналов сотрудники полиции Киева обнаружили видео, на котором авторы утверждают, что на территории Минского массива неизвестные запустили салют.

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