Взрыв в оккупированном Алчевске: сообщают о прилете по подстанции
Ночью в городе было неспокойно — после серии взрывов исчез свет.
В Алчевске прогремели мощные взрывы на временно оккупированной части Луганской области. Местные сообщают о прилете по электроподстанции.
Об этом сообщает ASTRA.
В местных пабликах жители Алчевска жалуются, что слышали звуки дронов и, по меньшей мере, три взрыва, а после взрывов в некоторых районах города исчез свет.
Алчевск с 2014 года является временно оккупированным Россией.
Напомним, в российском городе Туапсе произошел мощный пожар после атаки дронов в ночь на 2 ноября. По сообщениям местных властей, обломки беспилотников повредили нефтяной танкер и терминал, что привело к масштабному возгоранию на объекте топливной инфраструктуры.