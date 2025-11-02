ТСН в социальных сетях

Взрыв в оккупированном Алчевске: сообщают о прилете по подстанции

Ночью в городе было неспокойно — после серии взрывов исчез свет.

Анастасия Павленко
В Алчевске было громко

В Алчевске было громко / © Getty Images

В Алчевске прогремели мощные взрывы на временно оккупированной части Луганской области. Местные сообщают о прилете по электроподстанции.

Об этом сообщает ASTRA.

В местных пабликах жители Алчевска жалуются, что слышали звуки дронов и, по меньшей мере, три взрыва, а после взрывов в некоторых районах города исчез свет.

Алчевск с 2014 года является временно оккупированным Россией.

Напомним, в российском городе Туапсе произошел мощный пожар после атаки дронов в ночь на 2 ноября. По сообщениям местных властей, обломки беспилотников повредили нефтяной танкер и терминал, что привело к масштабному возгоранию на объекте топливной инфраструктуры.

